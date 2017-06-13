Города мечты: 14 мест в мире, где вам заплатят, если вы переедете туда жить (видео)

14:32, 13 июня 2017
Мир
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Пока одни страны борются с потоком мигрантов, другие готовы на все, чтобы привлечь новых жителей.

В мире есть места, которые готовы

В мире есть места, где власти настолько заинтересованы в новых жильцах, что готовы за это платить. Причина таких выплат проста — в этих городах стремительно уменьшается количество населения. Поэтому, чтобы «заманить» туда людей, местные власти предлагают хороший денежный бонус.

Список мест мечты подготовил Hyser. Среди прочих стран в список попали Америка, Канада, Испания и Нидерланды.

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Примечательно, что денежный бонус за переезд предлагают в большинстве случаев семьям или молодым специалистам.

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