Еврокомиссия начнет расследование против трех стран за невыполнение квот по беженцам - СМИ

Еврокомиссия планирует начать расследование против трех стран Восточной Европы, которые отказались выполнять квоты по приему беженцев, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в ЕС.

В частности, Еврокомиссия во вторник, 13 июня, на заседании примет решение направить Венгрии, Польше, а также Чехии письменные уведомления о начале юридического процесса в связи с нарушением соглашений ЕС.

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Такие письма являются первым шагом при рассмотрении процедур нарушений, которые Еврокомиссия может начать в отношении государств-членов ЕС за невыполнение своих юридических обязательств.

Напомним, в сентябре 2015 года Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия проголосовала против квот на беженцев, однако Чехия затем заявила о готовности выполнить эти требования.

В мае Венгрия и Словакия обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении правовыми нормами при принятии в 2015 году решения о перераспределении 120 000 нелегальных мигрантов по странам ЕС. Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС.

Поскольку Венгрия, Австрия и Польша до сих пор не приняли ни одного человека в рамках программы, им предложено сделать это в течение июня. В противном случае на них могут наложить штрафы.