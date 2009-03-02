Путин и Медведев поздравили Горбачева

Председатель правительства России Владимир Путин поздравил с Днем рождения экс-президента СССР, ныне президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Сергеевича Горбачева, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

"Вас знают и уважают как крупного государственного деятеля, политика, который, без преувеличения, открыл новую эпоху в отечественной истории - эпоху демократических преобразований. Отрадно, что Вы и сегодня продолжаете активно работать, участвуете в реализации востребованных общественных, гуманитарных и благотворительных инициатив", - отмечается в поздравительной телеграмме.

Поздравительную телеграмму М.С.Горбачеву также направил президент России Дмитрий Медведев.