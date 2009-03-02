Переворот в Гвинее-Бисау: президент страны убит

В африканском государстве Гвинея-Бисау совершен переворот. Мятежные военные убили президента страны, сообщает Би-Би-Си.

По последним данным, президент Жоао Бернардо Виейра был убит при попытке покинуть свой дом в столице страны. Убийцами стали солдаты, которые считали своим лидером главу Генерального штаба Тагме На Вайе, который погиб несколькими часами раньше.

Противостояние между военными и президентом длилось последние несколько недель. Развязка наступила утром в понедельник, когда в штаб-квартире армии произошел сильный взрыв. Здание было частично разрушено, а руководители армии Гвинеи-Бисау погибли. Ответственным за это нападение военные посчитали президента Ж.Виейру и решили ему отомстить.

В различных районах столицы идут перестрелки, работа двух местных радиостанций прекращена.

Гвинея-Бисау – одна из беднейших стран Африки, которую наркобароны используют как одну из перевалочных баз для перевозки кокаина в Европу. Перевороты там - далеко не редкое явление. Например, в ноябре прошлого года Ж.Виейра чудом избежал гибели, когда солдаты обстреляли его дом из огнестрельного оружия. После этого президент создал милицию, которая должна была охранять его от военных. Однако в январе Ж.Виейра испугался собственных сторонников и распустил милицию.

РБК