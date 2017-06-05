Британская полиция задержала еще несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона

Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.

Как передает Русская служба ВВС, подозреваемые были задержаны в районах Ньюем и Баркинг в Лондоне.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех мужчин, которые совершили нападение, - их имена будут обнародованы "как только это станет возможным".

Ранее в понедельник стало известно имя первой жертвы нападения. По данным полиции, это канадка Крисси Арчибальд.

До этого полиция не называла ни одного имени из семи погибших. Премьер Канады Джастин Трюдо заявлял, что один из погибших - гражданин Канады.

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Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 3 июня, в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился неподалеку от расположенного рядом с мостом рынке Боро-маркет. Мужчины, которые выскочили из него, напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.

Среди погибших - двое иностранцев, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четверо сотрудников полиции.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, всех их убили полицейские, которые прибыли на место происшествия.

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«Восемь вооруженных полицейских, по словам начальника контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена. Также сообщалось, что 12 человек были арестованы в ходе следствия.