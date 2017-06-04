В Турции нашли древний подземный город с 52 пещерами (фото)

В провинции Кайсери в Турции обнаружен древний подземный город с 52 камерами. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Daily Sabah.

Сначала о пещере в этом районе властям рассказали пастухи и местные жители, а при исследовании был обнаружен подземный город Белясы.

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Он может стать первым таким городом в Турции, в котором более 50 пещер.

Отмечается, что древние народы строили подземные города, чтобы спрятаться от захватчиков.