В Турции нашли древний подземный город с 52 пещерами (фото)
15:09, 04 июня 2017Мир
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Пещеры выкопали, чтобы спрятаться от захватчиков
О пещере в этом районе властям рассказали пастухи и местные жители / фото Anadolu Agency
В провинции Кайсери в Турции обнаружен древний подземный город с 52 камерами. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Daily Sabah.
Сначала о пещере в этом районе властям рассказали пастухи и местные жители, а при исследовании был обнаружен подземный город Белясы.
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Он может стать первым таким городом в Турции, в котором более 50 пещер.
Отмечается, что древние народы строили подземные города, чтобы спрятаться от захватчиков.
В городе более 50 пещер / фото Anadolu Agency
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