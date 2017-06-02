"Египетское чудо": многоэтажку с людьми спас от падения соседний дом (видео)

16:32, 02 июня 2017
Мир
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Местные власти остановили даже движение поездов по соседней железной дороге, чтобы вибрация не повлекла дальнейшее разрушения здания.

Жилой дом в Египте от разрушения спасло соседнее здание /

В египетской Александрии 13-этажное здание вместе со всеми ближайшими зданиями немедленно эвакуировали после того, как многоэтажка наклонилась.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные власти остановили даже движение поездов по соседней железной дороге, чтобы вибрация не повлекла дальнейшее падение.

К счастью, никто не пострадал, хотя инцидент произошел рано утром, когда большинство жителей еще спали.

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