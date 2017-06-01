США ужесточили правила выдачи виз: теперь могут запросить биографию за последние 15 лет

США ужесточили правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для желающих посетить страну.

Об этом сообщает Reuters.

Новые анкеты для проверки потенциальных посетителей США 23 мая одобрило Управление по вопросам управления и бюджета, несмотря на их критику во время общественного обсуждения со стороны ряда должностных лиц, в частности - из сферы образования.

Противники новых анкет утверждали, что их введение приведет к затягиванию процесса обработки информации, и в результате - будет препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в учебные заведения Соединенных Штатов.

В соответствии с новыми процедурами, консульство США может запросить у кандидатов на получение визы номера всех предыдущих заграничных паспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов. Также могут запросить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса проживания, места работы и историю путешествий.

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В Госдепе заявили, что эти поля для заполнения не являются обязательными, однако должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию, когда решат, "что такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности".

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. 22 мая документ был обнародован в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим для граждан Украины заработает с 11 июня.