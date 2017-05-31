В Белом доме заявили, что Трамп и Меркель "хорошо ладят"

Белый дом похвалил отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Это произошло через несколько часов после того, как американский президент раскритиковал Германию за торговлю и оборону, сообщает Радио Свобода.

Представитель Белого дома Шон Спайсер 30 мая заявил, что Трамп и Меркель «хорошо ладят», и добавил, что президент США «очень уважает» канцлера Германии. «И он рассматривает не только Германию, но и остальную Европу как важного союзника США», – сказал Спайсер.

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30 мая в Twitter Трамп пожаловался на дефицит в торговле США с Германией. Он также еще раз предупредил Германию о необходимости увеличения расходов на оборону, чтобы поддержать альянс НАТО, и отметил, что ситуация будет меняться.

«У нас есть массивный дефицит в торговле с Германией, плюс они тратят гораздо меньше, чем они должны, на НАТО и армию. Это очень плохо для США, ситуация изменится», – написал президент США.

Заявление Трампа появилось после критики со стороны Германии по завершении первого официального зарубежного тура президента США, который, в частности, посетил саммит НАТО в Брюсселе и встреча «Группы семи» в Италии.