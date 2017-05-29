Лучше предположить, что санкции в отношении России будут длиться вечно - Forbes

Они участвовали в его телевизионной дискуссии на ежегодной конференции инвесторов российского VTB Capital под названием "Россия зовёт!".

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Лучше предположить, что санкции в отношении России будут длиться вечно", опубликованной на сайте издания Forbes.

Варианты, если я правильно помню, были такие: шесть месяцев, год, два года, постоянные. Подавляющее большинство выбрало вариант "постоянные".

Это говорит о многом. Рынок абсолютно правильно это понял. Санкции продолжаются уже третий год. Это также показывает, что рынок не беспокоится из-за санкций. Как сказал мне на этой неделе один управляющий фондом в крупном американском инвестиционном банке с деньгами в России: "Мы не беспокоимся о политике. Забудьте о санкциях. Мы смотрим на другие вещи".

Забудьте о санкциях. Президент Дональд Трамп находится под давлением со стороны небольшой, но сильной Демократической партии, республиканцев и сторонников крайне жесткого курса в оборонном и разведывательном сообществах в Вашингтоне. Они стремятся помешать этому разговору о разрядке [отношений] с Москвой. Обама пытался. И у него не получилось. Трамп тоже пытается, и весь город набрасывается на него еще до разговора с русскими или каких-либо дел с ними.

На Трампа оказывают давление, чтобы он дистанцировался от Владимира Путина. Любой шаг к сокращению санкций, срок которых истекает в декабре, будет считаться свидетельством того, что Трамп сговорился с Кремлем. The Daily Beast, MSNBC, CNN, NYT и The Washington Post будут искать доказательства перевода денег на счета Трампа или его партнеров на какой-нибудь банковский счет в Карибском бассейне. Неназванный чиновник (из той же группы, которая ежедневно забрасывает прессу новыми заголовками о России) предъявит "доказательства". Глава Национального экономического совета Белого дома Гери Кон сказал: "Мы не отменим санкции против России. Мы можем рассмотреть вопрос об их ужесточении", - сообщила в пятницу газета "Коммерсант", указав источником Agence France Presse.

Во время своих встреч с итальянскими лидерами Серджо Маттарелла и Паоло Джентилони, Трамп подтвердил неизменную приверженность Вашингтона в отношении привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины. Государственный департамент США во главе с "другом Путина", о котором нас предупреждали еще в декабре, заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не начнет соблюдать Минское соглашение. Это соглашение, основанное на прекращении огня между военными и пророссийскими повстанцами в Украине, сражающимися в восточных регионах Украины, таких как Донецк и Луганск, зависит от военной поддержки России и содействия в проведении выборов со стороны Украины. Выборы, скорее всего, приведут к появлению регионального, пророссийского автономного правительства, чего Киев не хочет.

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Ее юго-восточный Крымский полуостров был автономным регионом, который проголосовал за отделение в марте 2014 года. Официальная позиция США, Европы и Организации Объединенных Наций заключается в том, что голосование было обманом. Опросы, проведенные в то время западными фирмами Gallup, Pew и GfK из Германии, показали, что большинство жителей Крыма проголосовали за отделение и присоединение к России. Россия утверждает, что именно поэтому она захватила территорию. Запад утверждает, что Россия аннексировала ее незаконно. Возвращение Крыма Украине не является частью Минского соглашения, независимо от сложных дебатов.

На этой неделе в Нью-Йорке я говорил о России и Европе с инвестором из Лондона. Я показал ему бары на крыше, с видом на Freedom Tower в Челси. Он рассказал мне, что думает об отмене санкций. Поскольку мы говорили неформально, его имя не будет раскрыто. Он сказал, что следит за признаками разрядки, исходящими от Эммануэля Макрона, и думает, что Трамп и Путин поладят, когда, в конце концов, встретятся.

Многие во Франции недовольны санкциями. В апреле нижняя палата парламента Франции рассмотрела резолюцию против возобновления санкций. Срок европейских санкций истекает этим летом. Резолюцию поддержали 577 депутатов, только около 50 выступили за их возобновление. Она не обязательна к исполнению, но она показывает нам возможное развитие событий.

Почему Макрон и Франция?

Помимо Турции, у России есть два союзника на Ближнем Востоке. Но только один материально важен для Франции. И это Иран. Французский нефтяной гигант "Total SA" инвестировал там средства с тех пор, как Обама снял санкции. Макрон не хочет проблем с Ираном и примет сторону России. Если Макрон сможет заставить Россию поговорить с Башаром аль-Асадом, есть шанс, что Асада попросят уйти, и мы получим мирное изменение режима, благословленное, возможно, от всей души, Вашингтоном и Кремлем. Внезапно, Россия перестает быть плохим парнем. Санкции отменяют, поскольку все понимают, что даже если Россия не отправит ни одной пули или буханки хлеба в Донецк, Минское соглашение нельзя реализовать без согласия Киева на выборы.

Возможно, инвесторы захотят наблюдать за секретными рукопожатиями (просто шучу) между Путиным и Трампом во время встречи G-20 в июне этого года. Именно там двое лидеров впервые встретятся, и тогда мы можем услышать официальное слово президента о санкциях.

Даже предполагая, что они останутся навсегда, Уолл-стрит все равно не беспокоится. Американские инвесторы и инвестиционные банки ведут бизнес с россиянами. Включая тех, кто упоминается в заголовках о бывшем советнике кампании Трампа Поле Манафорте. Миллиардер из списка Forbes Олег Дерипаска предположительно нанял Citibank, чтобы тот провел первое публичное размещение акций его "En + Group" на Лондонской фондовой бирже.

Россия была хорошим исполнителем для американских менеджеров, она хорошо показала себя на рынке в 2016 году.

"Даже если игнорировать такие вещи, как политический риск, Россия – хороший рынок", - говорит Джеймс Дональд, менеджер фонда "Lazard Emerging Markets Equity" (LZEMX) и глава развивающихся рынков в Lazard Asset Management в Нью-Йорке. "Я думаю, что в этом году она снова может показать хорошие результаты".