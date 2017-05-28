В Средиземном море за четыре дня спасли около 10 тысяч мигрантов

По данным спасательных служб Ливии и Италии, общее число мигрантов, которые были спасены в течение последних четырех дней, достигло 10 тысяч человек, передает Deutsche Welle, со ссылкой на спасательные службы Ливии и Италии.

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"Ливийские спасатели 26 мая спасли 1,2 тысячи мигрантов, в то время как итальянская береговая охрана и коммерческие судна спасли 2,2 тысячи и доставили их на итальянскую территорию. Впрочем, не обошлось без жертв: итальянские спасатели нашли в Средиземном море 10 тел беженцев. А 24 мая 35 человек утонули после того, как упали в море с переполненного людьми лодки", - говорится в сообщении.

Согласно данным ООН, с начала 2017 года более 50 тысяч мигрантов прибыли к берегам Италии, а более 1,4 тысячи человек утонули или пропали без вести.

Миграционный маршрут из Ливии в Италию по Средиземному морю считается самым опасным в мире. В прошлом году со 181 тысячи мигрантов, попавших на территорию Италии, около 90% прибыли из Ливии морским путем.

Как сообщалось ранее, в Средиземном море в четверг, 25 мая, затонуло судно, перевозившее на борту сотни беженцев из Ливии, гибель 34 человек уже подтверждена.