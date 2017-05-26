В Чечне организовали массовую облаву на геев с февраля по апрель, вероятно есть погибшие - Human Rights Watch

В Чечне с февраля по апрель силовики задерживали мужчин, подозреваемых в гомосексуальной ориентации, удерживали их в незаконных тюрьмах и издевались над ними. Потерпевшие, которым удалось сбежать из Чечни в другие регионы России, как и раньше подвергаются опасности преследований. Об этом говорится в докладе "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 г." Human Rights Watch.

В докладе содержатся интервью потерпевших потерпевших и журналистов, которые документировали облавы.

"Эта организованная массовая облава на геев в Чечне беспрецедентная, - заявила заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер, добавив, «Но незаконные методы, которыми пользуются местные силовики, которые действуют с практически абсолютной безнаказанностью, нам хорошо знакомые по прежним кампаниями по зачистке республики от "нежелательных элементов".

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По словам бывших задержанных они узнали о гибели по меньшей мере трех людей, которые попали под облаву. По их словам, всех трех силовики вернули родственникам в крайне тяжелом состоянии; один вскоре скончался, двое других были, вероятно, убиты родственниками.

В то же время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров утверждает, что никаких облав не было, однако есть свидетельства, в том числе - потерпевших, что они были санкционированы республиканским руководством.

В докладе сказано, что ключевую роль в организации "зачистки" республики от геев играл председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Чечне по подозрению в гомосексуальной ориентации убили бойца Росгвардии. СМИ передали следствию, которое занимается делом о преследовании геев в Чечне, новые данные о четырех пострадавших жителей Чечни.