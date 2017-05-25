В Брюсселе торжественно открыли новую штаб-квартиру НАТО (фоторепортаж)

В Брюсселе сегодня торжественно открыли новую штаб-квартиру Организации Североатлантического договора, здание назвали "Агора".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, здание на церемонии от имени Бельгии передал премьер-министр Чарльз Мишель в присутствии короля Филиппа. Штаб-квартиру принял генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Мероприятие прошло в рамках встречи лидеров НАТО.

Президент США Дональд Трамп приехал на церемонию одним из последних. Его лично встречал Столтенберг (других глав государств и правительств стран - членов НАТО он не встречал).

Предпоследним прибыл премьер-министр Черногории Душко Маркович. Эта страна официально приобретет членство в Альянсе уже в июне. А последним прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

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В начале церемонии были открыты два мемориала. Первый посвящен падению Берлинской стены - около новой штаб-квартиры теперь будет стоять обломок самой стены.

Второй мемориал посвящен трагедии 9/11 (террористической атаке 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на Всемирный торговый центр и Пентагон) и статье пятой договора НАТО - возле штаб-квартиры выставлен обломок северной башни торгового центра.

После этого состоялась церемония передачи здания, были подняты флаги государств-членов и флаг НАТО.

После церемонии лидеры стран НАТО наблюдали за демонстрационными полетами военных самолетов.

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После этого встреча глав государств и правительств стран Альянса была продолжена в формате ужина.

В целом освещать событие прибыли около тысячи журналистов, в частности с Трампом в Брюссель прибыли 140 представителей СМИ.

Новая штаб-квартира называется Агора (Agora), что в Древней Греции означало место для ассамблеи. Агора была центром спортивной, художественной, духовной и политической жизни городов. Самая известная Агора была в Афинах.

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Здание состоит из восьми корпусов, стоимость его строительства составила 1,12 млрд евро. Общая площадь - 254 тыс. кв. метров, здание может вместить 1,5 тыс. сотрудников Альянса, 1,7 тыс. международных военных и гражданских служащих, 800 работников агентств НАТО.

Штаб-квартира построена по последним технологиям, которые снижают потребление энергии благодаря экстенсивной термальной изоляции, защитным окнам и передовой системе освещения. Система сбора дождевой воды и ее хранения обеспечит 90% воды, необходимой для санитарной системы, уборки и ландшафта.