Сегодня лидеры НАТО в Брюсселе обсудят российский вопрос

Лидеры стран - членов Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе обсудят политику и отношения с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал перед встречей, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия всегда на повестке дня НАТО, и Россия будет предметом обсуждения во время встречи», - сказал Столтенберг.

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При этом он подчеркнул, что именно из-за агрессивных действий России в Украине НАТО больше инвестирует в коллективную защиту и усиливает военное присутствие на восточных границах стран-членов.

«Таким образом, Россия в повестке дня. У нас есть сильный и четкий месседж - по отношению к России нам нужны как надежная оборона, так и диалог. И это мы сегодня будем обсуждать», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе состоится встреча глав правительств и глав государств - членов Североатлантического альянса, в которой впервые примут участие президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.