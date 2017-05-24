На Каннском фестивале антиукраинский фильм собрал около 20 зрителей (видео)
18:08, 24 мая 2017Мир
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Ажиотажа не наблюдалось.
На Каннському кінофестивалі показали антиукраїнський фільм "Україна у вогні"
На Каннском кинофестивале показали антиукраинский фильм "Украина в огне". Об этом говорится в сюжете ТСН.
Скандальный фильм американца Оливера Стоуна изображает Революцию достоинства в традициях российской пропаганды. Ленту посмотрело около 20 человек и ажиотажа не наблюдалось.
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На показе не было никого из актерской или продюсерской группы.
Как сообщал УНИАН, Украина пожалуется на французский канал из-за пропагандистского фильма о Евромайдане.
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