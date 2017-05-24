На Каннском фестивале антиукраинский фильм собрал около 20 зрителей (видео)

На Каннском кинофестивале показали антиукраинский фильм "Украина в огне". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скандальный фильм американца Оливера Стоуна изображает Революцию достоинства в традициях российской пропаганды. Ленту посмотрело около 20 человек и ажиотажа не наблюдалось.

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На показе не было никого из актерской или продюсерской группы.

Как сообщал УНИАН, Украина пожалуется на французский канал из-за пропагандистского фильма о Евромайдане.