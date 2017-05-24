В Македонии осудили 9 подозреваемых за беспорядки в парламенте

Суд в Македонии осудил 9 подозреваемых за участии в беспорядках в парламенте, в результате которых несколько политиков получили травмы, пишет Радио Свобода.

23 мая суд в Скопье установил подозреваемым сроки заключения от 6 месяцев до года, признав их виновными в силовом проникновении в парламент и драке с силовиками.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля в столице Македонии Скопье обострился политический кризис, когда толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заєв.

Заєв сейчас пытается сформировать правительство и стать премьер-министром Македонии после того, как он получил мандат от президента Джорґе Иванова.

Протестующие выступали против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери. Около 200 человек проникли сначала в фойе здания, а потом и в зал заседаний. Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.