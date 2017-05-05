"Игра престолов" навсегда: HBO разрабатывает 4 различных спин-оффа сериала

Создатели сериала «Игры престолов» взялись за съемки сразу четырех спин-оффов на основе идей разных авторов. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Издание сообщает, что это станет шагом к потенциальному расширению «вселенной фэнтези».

К работе над сценарием привлекли писателей, которые имеют опыт написания больших театральных фильмов. В частности, это Макс Боренштейн ("Конг: Остров Черепа", "Годзилла"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба", "Звездная пыль", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Люди Икс: Первый класс"), Брайан Хелгеленд ("Секреты Лос-Анджелеса","Таинственная река","История рыцаря") и Карли Рей (сериалы" Безумцы "," Потерянные").

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Пока НВО не раскрывает никаких деталей.

Также неизвестно будут ли эти спин-оффы полноценными сериалами или же мини-сериалами, а также приблизительные даты выхода их на экраны.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.