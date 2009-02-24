Франция впервые за 60 лет открывает военную базу

Франция намерена открыть военную базу на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в Абу-Даби сообщил министр обороны Эрве Морен, находясь на 9-й международной выставке оборонной промышленности IDEX 2009. Он отметил, что использование военной базы начнется в мае с.г., что, по его словам, благотворно скажется на развитии отношений двух стран.

Э.Морен сообщил, что Париж рассчитывает играть важную роль в Персидском заливе и обеспечивать мир и безопасность региона.

Он выразил уверенность, что отношения между Францией и ОАЭ установлены на основе взаимного доверия и являются примером дружественных связей. Для Франции ОАЭ является реальным партнером, который уже в 1994 г. подписал с ней соглашение в сфере обороны. Э.Морен выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в данном направлении, передает "Синьхуа".

Военная база Франции в ОАЭ станет первой, созданной за рубежом после окончания Второй мировой войны.

РосБизнесКонсалтинг