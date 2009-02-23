Оппозиция дает Саакашвили 10 дней

Оппозиционный альянс требует от Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ объявить референдум о досрочных выборах главы государства.

Как сообщает портал «Грузия он-лайн», команда бывшего посла республики в ООН Ираклия АЛАСАНИЯ, партия «Новые правые» и Республиканская партия объединились в «Альянс за Грузию».

И.АЛАСАНИЯ сегодня заявил, что если М.СААКАШВИЛИ в течение 10 дней не назначит референдум о проведении досрочных выборов главы государства, то альянс начнет «действия» в рамках национальных интересов страны.

В свою очередь, лидер Республиканской партии Давид УСУПАШВИЛИ подчеркнул, что главной целью объединения является отставка Президента М.СААКАШВИЛИ и назначение президентских выборов.

Несмотря на длительные консультации, от участия в новом оппозиционном объединении отказались Лейбористская и Консервативная партии, партия "Путь Грузии" Саломе ЗУРАБИШВИЛИ, а также оппозиционные партии экс-премьера Зураба НОГАИДЕЛИ и экс-спикера парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ, уточняет РИА «Новости».

«Новые правые» и Республиканская партия в декабре прошлого года оформили политический альянс, и заявили, что их желательным лидером является бывший посол Грузии в ООН И.АЛАСАНИЯ. Лидер «новых правых» Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ 22 февраля заявил, что он поддержит кандидатуру И.АЛАСАНИЯ на пост Президента в случае досрочных президентских выборов.