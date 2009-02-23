Ющенко и Тимошенко выразили соболезнования китайскому народу

Руководители Украины выразили соболезнования китайскому народу в связи с гибелью горняков в результате взрыва на шахте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Президент Виктор ЮЩЕНКО направил соболезнование лидеру Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

«С глубокой грустью и болью в Украине восприняли трагическую весть о гибели значительного количества людей в результате взрыва газа на шахте Туньлань в провинции Шаньси», - сказано в телеграмме.

От имени украинского народа и от себя лично глава государства просит передать искренние соболезнования семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму-соболезнование премьеру Государственного Совета Китайской Народной Республики ВЕНЬ Цзябао в связи с трагедией шахте Гуцзяо, сообщает Управление в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, свои сожаления выразил министру иностранных дел КНР ЯН Цзечи глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир ОГРЫЗКО, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Как сообщал УНИАН, ночью 22 февраля в Китае произошел взрыв на одной из шахт, в результате которого погибло более 70 горняков.