Консул выясняет наличие украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере
09:23, 23 мая 2017Мир
595
Поздно вечером 22 мая в концертном зале "Манчестер арена" произошел взрыв.
Манчестер, иллюстрация / REUTERS
Консул выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при теракте в Манчестере.
Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.
Также отмечается, что полиция города пока не обнародовала данные о погибших и пострадавших во время теракта.
В Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 19 человек, ранения получили 59.
Читайте такжеВзрыв в Манчестере: число пострадавших возросло до 59
Как сообщалось, поздно вечером 22 мая в концертном зале "Манчестер-Арена" произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, погибли 19 человек, ранения получили 59.
Полиция квалифицировала взрыв как теракт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере