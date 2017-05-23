Консул выясняет наличие украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере

Консул выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при теракте в Манчестере.

Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

Также отмечается, что полиция города пока не обнародовала данные о погибших и пострадавших во время теракта.

В Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 19 человек, ранения получили 59.

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Как сообщалось, поздно вечером 22 мая в концертном зале "Манчестер-Арена" произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, погибли 19 человек, ранения получили 59.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.