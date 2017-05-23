Трамп уверяет, что не передавал РФ данные израильской разведки

Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не сообщал россиянам информации израильской разведки, которая была в распоряжении Белого дома, передает ZN.ua со ссылкой на CNN.

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"Я ни разу не упомянул слово "Израиль". А все говорили, что я это сделал", – прокомментировал американский президент встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп в очередной раз упрекнул СМИ в распространении непроверенной информации. "Это очередная история, в которой вы не разобрались", – сказал он, обращаясь к журналистам.

Напомним, ранее ABC News сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию. Речь шла о планах боевиков «Исламского государства» взорвать самолет, направляющийся в США. Соединенные Штаты получили информацию о планах боевиков от израильского шпиона в их рядах.