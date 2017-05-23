Путин может пойти на президентские выборы в качестве самовыдвиженца - СМИ

Президент России Владимир Путин может пойти на президентские выборы в 2018 году в качестве самовыдвиженца, пишет Газета.Ru.

Как стало известно изданию, такой вариант сценария президентской кампании обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента РФ.

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Эту информацию подтвердили четыре источника, близкие к Кремлю. По их словам, окончательное решение будет принимать сам президент России уже после сентябрьских региональных выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос «Газеты.Ru» о выдвижении также дал понять, что решение последует позднее. «Пока до этого не дошли», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции в Пекине Путин не стал отвечать на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года.