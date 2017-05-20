США продадут Вооруженным силам Саудовской Аравии 150 вертолетов - СМИ

Соединенные Штаты Америки продадут вооруженным силам Саудовской Аравии 150 вертолетов Blackhawk корпорации Lockheed Martin.

Как передает Deutsche Welle, это предусматривает одно из двусторонних торговых соглашений, подписанное сегодня во время визита американского президента Дональда Трампа в Королевство Саудовская Аравия.

Условия контракта предусматривают сборку американских вертолетов на мощностях саудовских предприятий. Благодаря соглашению на 6 млрд долларов в Саудовской Аравии будет создано почти 450 рабочих мест.

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В то же время еще одна американская корпорация - технологический гигант General Electric (GE) - заключила контракты с Саудовской Аравией на общую сумму 15 млрд долларов. Эти соглашения, которые предусматривают среди прочего также поставку технологий и оборудования на сумму 7 млрд долларов, должны помочь королевству диверсифицировать экономику и сделать ее более независимой от добычи и экспорта нефти, говорится в сообщении американской корпорации.

Спектр охваченных соглашениями отраслей достаточно широк - от нефтегазового сектора до электрогенерации и медицины. Кроме того, было также подписано несколько меморандумов о взаимопонимании, предусматривающие дальнейшее углубление сотрудничества между предприятиями Саудовской Аравии и GE.

Как сообщал УНИАН, 20 мая между Саудовской Аравией и США был подписан пакет договоренностей на общую сумму 280 млрд долларов. Подписание происходило в Эр-Рияде в присутствии президента Трампа и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.