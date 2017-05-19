"Повар Путина" создал картель для разворовывания оборонзаказа РФ - фонд Навального (видео)

В Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального утверждают, что документально доказали существование картеля, созданного "поваром Путина" - Евгением Пригожиным.

Как утверждается в расследовании ФБК, через этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны России, крал деньги оборонзаказа.

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По оценке ФБК, всего было освоено более 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых похищено. Картель на 23 миллиарда это то, что смогли в Фонде борьбы с коррупцией смогли доказать документально. Всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций. При этом факты указывают, что Минобороны просто отдавало контракты пригожинским фирмам напрямую, участвуя с ними в сговоре.

"Мы уверены, что Пригожин не смог бы получить государственные контракты на столь внушительную сумму без прямой поддержки и сговора с руководством Минобороны", - говорится в расследовании.

В частности, активисты ФБК обнаружили картель неизвестных компаний (Нордэнерго, Теплоснаб, ТКС и других) на торгах дочки Минобороны — АО «ГУ ЖКХ». Российское издание "Фонтанка", проведя параллельное расследование, нашло связь компаний с Евгением Пригожиным.

Как оказалось, все эти компании созданы недавно и также получили миллиарды рублей непосредственно на госконтрактах от Минобороны. Вместе с компаниями ООО «АСП», ООО «Прометей», ООО «Арс-Сервис» и ООО «Мегалайн» они участвовали в картельном сговоре для монополизации рынка обслуживания военных городков России. Всего 23 тендера Минобороны РФ на общую сумму 23 552 765 956 рублей.

До получения подрядов, что-либо известно было лишь про одну из них — фирму ООО «Мегалайн», все остальные компании не были ничем примечательны.

"Даже при первом изучении деятельности этих компаний становится понятно, что фирмы являются ширмами и номиналами и сами по себе не похожи на солидные компании, которые могут получать миллиардные господряды. Опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков не было ни у одной фирмы. Часть из компаний была создана незадолго до получения контрактов", - утверждают в ФБК.

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В Фонде узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании «Мегалайн». "Все фирмы связаны друг с другом через IP. На электронные площадки проведения торгов все компании из картельного сговора заходили с одинакового адреса IP: 37.77.135.2", - говорится в расследовании.

Данный IP адрес принадлежит компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», оформленной на мать Евгения Пригожина — Виолетту.