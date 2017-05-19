Reuters рассказал о связи экс-жены Путина с мультимиллионным бизнесом

Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила помогла создать и теперь поддерживает фонд (CDIC), который владеет историческим зданием в центре Москвы – Домом Волконского, который генерирует миллионы долларов от арендаторов. Об этом пишет Reuters, проведя экспертизу документов по собственности.

В частности, отмечается, что здание было реконструировано с помощью соратников Путина, а аренда выплачивается частной компании Meridian, которая на 99% принадлежит другой компании - Intererservis – ею владеет женщина с такой же фамилией, как и у жены Путина до замужества – Людмила Александровна Шкребнева, на что указывают корпоративные отчеты. Однако изданию не удалось найти документы, которые бы подтверждали, что Людмила Путина и Шкребнева – это одно и то же лицо.

Доход компании Meridian в 2015 году только от аренды помещений в составлял $ 3,89 млн, но неизвестно, куда идут деньги.

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Отмечается, что последние документы о счетах CDIC показывают, что в 2015 году его доход от всех источников составил $ 5,93 миллиона. В то же время не известно об источниках поступления таких средств. Того же года CDIC потратил $ 4,53 млн. В самом CDIC не ответили на вопрос об источниках доходов, и как фонд потратил свои деньги.

В Министерстве юстиции заявили, что фонд, не сделал ежегодные отчеты о своей деятельности.