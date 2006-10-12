Статуя Иисуса Христа на горе Корковадо объявлена святыней (фото)

Всемирно известная статуя Иисуса Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро объявлена национальным достоянием и национальной бразильской святыней. В честь открытой 75 лет назад 38-метровой каменной статуи Спасителя на горе Корковадо в четверг прошло много мероприятий.

Главным их них стало освещение епископом Рио-де-Жанейро Эузебио Шейдом, который объявил статую не только главной достопримечательностью, но и одной из главных святынь Бразилии, наравне с Богоматерью Апаресидой (Богоявленской), день которой отмечался в четверг по всей Бразилии как главный национальный религиозный праздник.

У подножия статуи Христа состоялась торжественная месса, во время которой кардинал зачитал послание Папы Римского Бенедикта XVI, поздравившего бразильцев с юбилеем статуи Спасителя.

Замысел церкви - превратить объект интереса каждого посещающего Рио туриста в место святого паломничества. Ежегодно статую Христа посещают до 600 тысяч человек. Теперь их число вырастет на треть, считают представители церкви, за счет числа верующих, которые пожелают посетить святое место, а также молодоженов, желающих обвенчаться на высоте 700 метров над уровнем моря или окрестить своих детей.

Ежедневно сотни машин и автобусов с туристами паркуются на нижней площадке горы Корковадо, откуда они пешком поднимаются до статуи. 38-метровое изваяние Христа видно в Рио-де-Жанейро практически всюду. Сегодня трудно даже представить, что всего 75 лет назад ее не было.

К подножию статуи Христа из района Косме Велью в центре Рио-де-Жанейро поднимается красного цвета поезд из пары вагончиков, который в эти дни также празднует день рождения. Однако поезд на живописную гору Корковадо был пущен 122 лет назад с благословения императора Педру Второго.

А сама идея возведения на вершине статуи Спасителя принадлежит его дочери принцессе Изабел, которую в Бразилии крайне почитают. В 1888 году Изабел предложила устроить конкурс на лучший проект статуи, который выиграл скульптор Эейтор да Силва Коста уже три года спустя. Однако политические события и свержение монархии на долгие годы отсрочили работы. Только в 1922 году был заложен первый камень, а строительство началось в 1926 году и завершилось в 1931 году.

РИА "Новости"