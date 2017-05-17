В Польше взорвался завод по производству пороха: 17 человек ранены, двое - пропали
15:30, 17 мая 2017Мир
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Здание полностью разрушено.
Взрыв в Нижней Силезии / PAP/Tomasz Wojtasik
В польской нижней Силезии, местности Монкольно, в среду произошел взрыв на предприятии по производству пороха. Об этом сообщает "Польское радио".
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В результате взрыва полностью разрушен дом, семнадцать человек получили ранения, четырех работников в тяжелом состоянии транспортировали в больницу, а двоих ищут спасатели.
«Этот дом полностью рухнул, руководитель предприятия нас проинформировал, что внутри под завалами могут находиться два человека», - рассказал спикер Комендадуты полиции в Зомбковицах Юзеф Кошалка.
На месте работают пожарные и спасатели.
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