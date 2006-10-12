Журналистов запрещено преследовать за клевету

Публикации, которые представляют общественный интерес, не должны подпадать под законодательство о клевете. К такому выводу пришла Палата лордов, которая в Великобритании является высшей судебной инстанцией.

Как пишет The Times, теперь с журналистов нельзя будет взыскать компенсацию, если они подошли ответственно к своей работе, а обнародованный ими материал представляет общественный интерес. СМИ не могут быть оштрафованы даже в том случае, если истцам удастся доказать, что информация не соответствует действительности.

Таким образом Палата лордов истолковала букву закона, рассматривая апелляцию европейского подразделения газеты The Wall Street Journal на решение Высокого суда (High Court), который удовлетворил иск саудовского миллиардера Мухаммеда Джамиля (Mohammad Jameel). Сначала Высокий суд, а затем и апелляционная инстанция, признали обоснованным требование миллиардера, просившего оштрафовать газету на 40 тысяч фунтов (около 70 тысяч долларов). Именно в такую сумму истец оценил ущерб от опубликованной в 2002 году статьи. В ней говорилось о том, что саудовские власти по требованию Соединенных Штатов проводят проверку счетов банка, в котором хранились деньги семьи Джамиля. По данным издания, американцы подозревали банк в поддержке терроризма.

В решении палаты лордов говорится о том, что эта статья представляет общественный интерес, а потому не подпадает под законодательство о клевете.

Лента.ру