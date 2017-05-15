Мисс Америка стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию (фоторепортаж)

В Лас-Вегасе вечером 14 мая выбрали самую красивую девушку Америки. В этом году корона мисс США досталась представительнице штата Вашингтон Каре Маккалоу.

Как отмечает Reuters, 25-летняя Маккалоу имеет ученую степень по химии и работает в комиссии по ядерному регулированию США.

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Примечательно, что отвечая на традиционные вопросы для финалисток конкурса, Маккалоу заявила, что доступная медицинская помощь является привилегией для людей, у которых есть работа, чем вызвала немалое осуждение в соцсетях.

Также она отметила, что не является феминисткой, однако выступает за равные права между мужчинами и женщинами.

При этом первой вице-мисс стала Чави Верг из Нью-Джерси, второй - Меридит Гулд из Миннесоты.

Отметим, теперь Кара Маккалоу будет представлять США на конкурсе красоты Мисс Вселенная.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ подметили тенденцию, согласно которой в последнее время бывшие королевы красоты идут в монахини.