В Литве пройдут учения НАТО с участием 25 стран

21 мая - 2 июня в Литве пройдут ежегодные военные учения НАТО Steadfast Cobalt. Об этом сообщает портал Delfi.

В учениях примут участие около 1000 солдат НАТО из более чем 40 различных подразделений 25 стран-членов альянса.

В ходе учений будут оцениваться навыки единиц связи НАТО относительно обмена информацией и поддержания связи между боевыми единицами сил быстрого реагирования НАТО.

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В ходе учений военные для выполнения задач будут использовать различные высокотехнологичные средства связи.

Данные учения на территории Литвы пройдут уже второй раз, в 2014 году подобные учения прошли в Каунасе. В прошлом году такие учения прошли в Румынии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Эстонии прошли масштабные двухнедельные учения НАТО.