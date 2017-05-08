В Эстонии начались масштабные двухнедельные учения НАТО "Весенний шторм–2017". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны страны, пишет 112.ua.

Согласно сообщению, учения пройдут на севере и северо-востоке страны с 8 по 25 мая. В них будут участвовать около 9 тыс. человек. Более 2 тыс. из них — иностранные военнослужащие. В частности, своих военных в Эстонию направили такие страны: Великобритания, Германия, Франция, Литва, Латвия, Польша, Канада, США, Украина, Нидерланды, Финляндия, Грузия, Швеция и Испания.

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Напомним, Североатлантический союз укрепил свое присутствие на востоке Европы после российской аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. В этом году подразделения НАТО во главе с Германией, Канадой и Великобританией будут развернуты в Литве, Латвии и Эстонии.