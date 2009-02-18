Служба внешней разведки создана в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом создал Службу внешней разведки, сообщила пресс-служба администрации президента.

"В целях реализации Стратегии национальной безопасности Казахстана на 2007-2012 годы, укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных служб Казахстана образована Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Директором службы внешней разведки назначен Жанкулиев Аманжол. Указом главы государства он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, постоянного представителя Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, государстве Ватикан по совместительству в связи с переходом на другую работу.

Одновременно указом упразднена Служба "Барлау" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

РИА "Новости"