Взрыв в центре Рима: СМИ сообщают о двойном взрыве у здания почтамта

В районе Авентин в центральной части Рима произошел двойной взрыв, сообщает Дождь со ссылкой на издание Rai.

Двойной взрыв произошел недалеко от здания почтамта. По предварительным данным, никто не пострадал. Поврежден автомобиль.

На месте работают пожарные, взрывотехники и полицейские. Пострадавших в результате взрыва нет.

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Сообщается, что причины взрыва выясняются, не исключена любая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства. Оно было установлено между двумя автомобилями. Вся прилегающая зона оцеплена, детали происшествия выясняются.