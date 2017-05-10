Трамп после встречи с Лавровым заявил о желании прекращения войны в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Белом доме заявил о желании добиться прекращения войны в Сирии, как сообщает Reuters.

"У нас была очень хорошая встреча с господином Лавровым", - сказал Трамп журналистам после переговоров.

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"Мы хотим добиться, чтобы убийства, ужасные убийства прекратились в Сирии как можно скорее и чтобы все работали для такой развязки", - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, Лавров по итогам переговоров с Трампом заявил, что в Сирии надо делать ставку не на свержение президента страны Башара Асада, а на борьбу с терроризмом.