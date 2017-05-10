Лавров рассказал, о чем говорил с Тиллерсоном и Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что будет продолжен поиск пути сближения позиций по Минским соглашениям.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД РФ сказал в Вашингтоне по итогам переговоров.

«Говорили также о других проблемах (кроме Сирии - УНИАН), с которыми сталкивается мировое сообщество и где мы совместно с США и другими игроками можем сыграть положительную роль. Упоминалось палестино-израильское урегулирование в этом контексте, упоминалась ситуация в Афганистане и ситуация с выполнением Минских договоренностей по украинскому урегулированию», - сказал Лавров.

«Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон», - добавил он.