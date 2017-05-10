"Легенда, воин, государь": в сети показали новый трейлер фильма Гая Ричи о короле Артуре (видео)
15:40, 10 мая 2017Мир
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Премьера фильма запланирована уже в этом месяце.
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Студия Warner Bros. опубликовала новый ролик фильма Гая Ричи "Меч короля Артура", главным героем которого стал Вортигерн. Фильм расскажет о восхождении Артура на престол.
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По сюжету, ему предстоит сразиться со своим дядей Вортигерном, захватившим трон.
Главные роли в картине исполнили Чарли Ханнам и Джуд Лоу. В фильме также снимались Эрик Бана и Дэвид Бекхэм.
Премьера фильма запланирована на май 2017 года.
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