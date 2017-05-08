Вышел первый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049" (видео)

Это сиквел научно-фантастической ленты «Бегущий по лезвию» (1982).

Warner Bros Pictures показали первый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049». В главных ролях – Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд и Дэйв Баутиста. Читайте также"Трансформеры" круглого стола: в новом трейлере роботов показали в эпоху Средневековья (видео) Это сиквел научно-фантастической ленты «Бегущий по лезвию» (1982), снятого по рассказу Филлипа Дика. В украинских кинотеатрах фильм покажут 5 октября.

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