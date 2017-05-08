Вышел первый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049" (видео)
20:59, 08 мая 2017Мир
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Это сиквел научно-фантастической ленты «Бегущий по лезвию» (1982).
В украинских кинотеатрах фильм покажут 5 октября / скриншот
Warner Bros Pictures показали первый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049».
В главных ролях – Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд и Дэйв Баутиста.
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Это сиквел научно-фантастической ленты «Бегущий по лезвию» (1982), снятого по рассказу Филлипа Дика.
В украинских кинотеатрах фильм покажут 5 октября.
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