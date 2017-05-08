В ЕС считают введение Анкарой смертной казни самой крайней чертой

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег власти Турции от введения смертной казни. Такое решение стало бы отречением от европейской семьи и переходом через "самую красную из всех красных линий", заявил политик в понедельник, 8 мая. По его словам, это означало бы прекращение переговоров о вступлении в ЕС, как сообщает DW.

Кроме того, Юнкер допустил возможность остановки финансовых выплат Турции со стороны Брюсселя. "Абсурдно направлять деньги на подготовку судей, если как раз эти судьи сидят в тюрьме", - указал он.

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Глава Еврокомиссии подчеркнул, что европейская помощь предоставляется Турции для проведения конкретных реформ.

"Выплата всего объема этих средств будет одобрена только тогда, когда будут выполнены все условия", - добавил он.

По данным Юнкера, из 4,45 миллиарда евро, которые планируется предоставить Турции за период с 2014 по 2020 годы, пока переведены лишь 167,3 миллиона евро.