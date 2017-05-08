Юнкер обвинил Францию в расточительстве

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Франция тратит слишком много денежных средств «в ненужных местах», передает Reuters.

Данный комментарий поступил спустя день после победы лидера французского движения «Вперед!» Эммануэля Макрона на президентских выборах в стране.

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«С Францией у нас особая проблема. Французы слишком много тратят, они тратят слишком много денег в ненужных местах. Так долго продолжаться не может», — сказал Юнкер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пообещала помочь Макрону бороться с безработицей во Франции и экономической нестабильностью в Европе.