На президентских выборах во Франции явка избирателей уже составила почти 30% (фотогалерея)

Во втором туре на выборах президента Франции явка избирателей по состоянию на 12:00 (13:00 по Киеву) составляет 28,23%. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции в Twitter.

Большинство участков закроется в 19:00, но в некоторых крупных городах они будут работать до 20:00 по местному времени. Следующие данные о явке будут опубликованы около 17:00. Первые ориентировочные результаты будут опубликованы около 20:00.

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Если победит Макрон, он станет самым молодым президентом Франции в истории Пятой Республики. Если победит Ле Пен, она в свои 48 лет станет первой женщиной-президентом.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, Макрон набрал 24,01%, а его соперница Ле Пен - 21,3% голосов избирателей.