На президентских выборах во Франции явка избирателей уже составила почти 30% (фотогалерея)

14:00, 07 мая 2017
Мир
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На заморских территориях Франции голосование началось еще в субботу, 6 мая.

Во втором туре на выборах президента Франции явка избирателей по состоянию на 12:00 (13:00 по Киеву) составляет 28,23%. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции в Twitter.

twitter.com/Place_Beauvau

Большинство участков закроется в 19:00, но в некоторых крупных городах они будут работать до 20:00 по местному времени. Следующие данные о явке будут опубликованы около 17:00. Первые ориентировочные результаты будут опубликованы около 20:00.

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Если победит Макрон, он станет самым молодым президентом Франции в истории Пятой Республики. Если победит Ле Пен, она в свои 48 лет станет первой женщиной-президентом.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, Макрон набрал 24,01%, а его соперница Ле Пен - 21,3% голосов избирателей.

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #выборы президента Франции#выборы во Франции#Макрон и Ле Пен