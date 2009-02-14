Минская власть насильно превратила День влюбленных в "День трезвости"

День всех влюбленных в Минске проходит под девизом "День трезвости" - власти белорусской столицы запретили продажу спиртных напитков в магазинах города 14 февраля.

Как передает Газета.ru со ссылкой на источник в ГУВД Минска, такое решение принял горисполком. Всем главам администраций районов было рекомендовано приостановить продажу алкогольной продукции с 9:00 до 23:00 по местному времени.

По словам источника, инициатива "провести День трезвости в Минске в рамках акции "Добробыт" в День святого Валентина" принадлежала милиции. "Нашу инициативу поддержал Мингорисполком. Уже сейчас можно утверждать, что торговые сотрудники вняли рекомендации Мингорисполкома и потому продажа спиртного 14 февраля не осуществляется", - сказал источник.

В рамках акции сотрудники милиции будут также осуществлять патрулирование столичных дискотек вместе с учителями и родителями.