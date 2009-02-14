G8 взялась восстанавливать доверие к мировой финансовой системе

Министры финансов стран "большой восьмерки" приняли итоговый документ, в котором содержатся предложения по восстановлению доверия к глобальной финансовой системе и возобновлению нормального функционирования рынков.

Как сообщает РИА «Новости», документ был распространен по итогам заседания "финансовой восьмерки". "Стабилизация финансовых рынков и экономики является приоритетом. Для восстановления доверия необходимо продолжать поставлять ликвидность", - отмечается в заключительном документе проходящего в Риме совещания министров финансов и глав Центробанков стран, входящих в "большую восьмерку" (G8).

При этом страны-участники говорят о необходимости незамедлительных мер по реформе финансовой системы. Мировой кризис "высветил фундаментальную слабость международной финансовой системы и то, что необходимы срочные реформы, говорится в коммюнике.

В частности, страны G-8 предлагают реформировать международные институты, прежде всего, Международный валютный фонд.

"Мы считаем, что реформированый МВФ, наделенный дополнительными средствами, может стать ключевым звеном для гибкого и эффективного противостояния текущему кризису", - говорится в докладе. "Большая восьмерка" призывает к борьбе с протекционизмом и началу проведения скоординированных и поддерживаемых разными государствами мер по преодолению мирового финансового и экономического кризиса.