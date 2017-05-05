Мощный ракетный обстрел школы в Мосуле, 81 человек погиб - СМИ

В иракском городе Мосул под ракетный обстрел попала школа. В результате 81 человек погиб. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Ирака.

Издание пишет, что удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном пригороде Мосула, который контролируется боевиками ИГИЛ.

Среди погибших 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей. Сообщается, что люди прятались в школе из-за боев между иракскими силовиками и ИГИЛ.

Читайте такжеИракская армия открыла новый фронт наступления на Мосул

В то же время, как пишет The Washington Post, Пентагон уже начал проверку достоверности информации о гибели местных жителей.

Издание также пишет, что в сети ИГИЛ опубликовала видео, на котором запечатлены последствия авиаудара, нанесенного, предположительно, по приюту для беженцев.

На ролике неизвестный мужчина говорит, что объект, который попал под бомбежку - школа. Также он добавил, что "удар был преднамеренным". Однако издание отмечает, что пока не удалось определить подлинность ролика и точное место съемки.

Читайте такжеШтурм Мосула: в сети опубликовано видео разрушенной западной части города

Как сообщал УНИАН ранее, командующий иракской армией рассчитывает выбить боевиков "Исламского государства" из Мосула в мае, несмотря на сопротивление со стороны террористов в густонаселенном районе Старого города. Борьба должна быть завершена максимум за три недели", - сказал руководитель генштаба иракской армии, генерал-лейтенант Осман аль-Ганми.