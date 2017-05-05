Иран заявил ООН о готовности к диалогу с Саудовской Аравией

Иран заявляет о готовности к переговорам с Саудовской Аравией ради достижения мира в регионе, несмотря на последние «неправовые и провокационные» заявления заместителя саудовского наследного принца, передает Радио Свобода.

Принц Мухаммад бин Салман заявил 2 мая, что он не стремится к открытому диалогу с Ираном, поскольку целью Тегерана является доминировать в мусульманском мире.

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Посол Ирана в ООН Голамали Хошру заявил 4 мая, что Тегеран не имеет «ни желания, ни намерения усиливать напряженность в отношениях с соседями».

В письме к генеральному секретарю ООН Хоршу отметил, что «Иран готов к диалогу».

«Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к призыву уме», – отметил в письме посол Ирана в ООН.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом, которые являются региональными соперниками, еще больше ухудшились в январе 2016 года, когда Саудовская Аравия казнила шиитского проповедника, после чего иранские паломники штурмовали саудовское посольство в Тегеране. В ответ Эр-Рияд разорвал с Ираном дипломатические отношения.