Сенаторы решили доработать законопроект о запрете рекламы с картой РФ без Крыма

Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков отозвали проект закона о запрете рекламы с изображением карты России без Крыма и Севастополя. Об этом сообщается в законодательной базе, опубликованной на сайте Госдумы, передает РБК.

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Они заявили о необходимости доработать законопроект. Цеков добавил, что новые поправки коснутся не только рекламы, но и «в целом возможных ситуаций, когда где-то при работе, и не только публичной» укажут карту России без аннексированного Крыма. Документ предполагается доработать до конца весенней парламентской сессии, чтобы на осенней сессии Госдумы уже рассмотрели поправки, подчеркнул он.

Сенаторы считают, что использование российской карты без обозначения этих территорий — это «пропаганда» нарушения территориальной целостности России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в рекламе используются «искаженные топографические данные».

В начале 2016 года на официальной странице Coca-Cola во «ВКонтакте» появилась стилизованная карта России, где отсутствовали Крым, Калининградская область и Курильские острова. Позже картинку переопубликовали, но уже с Крымом в составе России. Центральный офис Coca-Cola 16 января 2016 года принес извинения за новый вариант «карты». По их словам, агентство, которое занималось ей, изменило карту, не уведомив компанию. Публикацию раскритиковали, в том числе украинское посольство в США. Пост был удален.