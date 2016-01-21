В Украине возбудили дело против Coca-Cola и Pepsi за карты с "российским" Крымом (документ)

Об этом говорится в ответе прокуратуры Крыма на запрос адвоката Георгия Логвинского, который он разместил на своей странице в Facebook.

"11.01.2016 года начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.364-1 УК Украины. В отношении преступлений, предусмотренных статьями 110 и 229 УК Украины – продолжается проверка", - отмечается в сообщении.

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Адвокат сообщает, что сотрудники компаний Coca-cola и PEPSICO допустили публичное признание незаконной аннексии злоупотребили своими полномочиями, что причинило существенный вред интересам Украины.