В Украине возбудили дело против Coca-Cola и Pepsi за карты с "российским" Крымом (документ)
Против должностных лица "Кока-кола" и "Пепси" прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за размещения на их сайтах карт, на которых полуостров обозначен как территория России.
Об этом говорится в ответе прокуратуры Крыма на запрос адвоката Георгия Логвинского, который он разместил на своей странице в Facebook.
"11.01.2016 года начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.364-1 УК Украины. В отношении преступлений, предусмотренных статьями 110 и 229 УК Украины – продолжается проверка", - отмечается в сообщении.
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Адвокат сообщает, что сотрудники компаний Coca-cola и PEPSICO допустили публичное признание незаконной аннексии злоупотребили своими полномочиями, что причинило существенный вред интересам Украины.
Напомним, 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети "Вконтакте" была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова.
После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла свои извинения перед россиянами.
Кроме того, на схематической карте производственных мощностей, опубликованной на сайте Pepsi, аннексированный полуостров Крым включен в состав России.