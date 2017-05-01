КНДР пригрозила потопить атомную подводную лодку США - СМИ
В КНДР прибытие американской подлодки признали актом военного запугивания.
Северная Корея пообещала потопить атомную подводную лодку Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Michigan, которая прибыла в Южную Корею.
Об этом говорится в сообщении северокорейских правительственных СМИ, передает 112 Украина со ссылкой на Yonhap.
Сообщается, что в КНДР прибытие американской подлодки признали актом военного запугивания.
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"Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, соединенное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики", - отметили в КНДР.
Также в Пхеньяне заявили, что готовы атаковать ее при возникновении угрозы.
"В тот момент, как USS Michigan тронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - предупредили в КНДР.