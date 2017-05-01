КНДР пригрозила потопить атомную подводную лодку США - СМИ

Северная Корея пообещала потопить атомную подводную лодку Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Michigan, которая прибыла в Южную Корею.

Об этом говорится в сообщении северокорейских правительственных СМИ, передает 112 Украина со ссылкой на Yonhap.

Сообщается, что в КНДР прибытие американской подлодки признали актом военного запугивания.

Читайте такжеАвианосец ВМС США вошел в Японское море для сдерживания Северной Кореи

"Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, соединенное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики", - отметили в КНДР.

Также в Пхеньяне заявили, что готовы атаковать ее при возникновении угрозы.

"В тот момент, как USS Michigan тронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - предупредили в КНДР.