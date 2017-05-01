Прокремлевские байкеры "Ночные волки" пересекли польскую границу

Несколько участников пропутинского мотоклуба байкеров «Ночные волки» в рейде из Москвы в Берлин в воскресенье, 30 апреля, появились на территории Польши.

Как сообщает Польское Радио, в Тересполе возле польско-белорусской границы их ждала группа 60 байкеров из Польши, России, Словакии и Германии.

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Вместе они отправились в Варшаву, затем планируют прибыть во Вроцлав, Освенцим, а дальше – через Словакию, Венгрию, Чехию и Австрию – в Германию. Другие российские участники клуба «Ночные волки» должны присоединиться к группе позже. Целью рейда прокремлевских байкеров является празднование 72 годовщины победы над Третьим Райхом.

Президент польского отделения «Ночных волков» Дариуш Качмарчик подтвердил, что цели рейда являются мирными. Байкеры посетили, в частности, кладбище польских офицеров в Катыни и места захоронения советских солдат.

В прошлом году Польша отказала «Ночным волкам» в праве въезда на свою территорию, обосновывая такое решение требованиями безопасности. Пропутинских байкеров не пустили также два года тому назад. Тогда МИД Польши заявил, что причиной отказа является отсутствие информации о пребывании группы на территории Польши, которая является необходимой для того, чтобы гарантировать участникам безопасность и соответственно организовать переезд.