Навальный обвинил Кремль в организации нападений с зеленкой

Алексей Навальный заявил, что химический ожог глаза, который он получил в результате нападения 27 апреля, может оказаться неизлечимым, как сообщает "Медуза".

«Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаем уколы и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным», — написал Навальный. По его словам, есть риск, что вылечить глаз не удастся.

Он рассказал, что при нападении, по мнению врачей, могла быть использована «размешанная с чем-то еще» зеленка, поскольку «просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя». После аналогичного нападения в Барнауле он начал «нормально видеть» уже через 10 минут.

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Навальный заявил, что считает организатором нападения администрацию президента РФ, поскольку информацию нападавшим о его передвижениях, по его мнению, могут дать только спецслужбы.

«Они же гарантируют неприкосновенность, „неработающие камеры“ и нежелание полиции вести расследование», — написал он.

Уголовное дело по его заявлению до сих пор не возбуждено, сообщил оппозиционер.